Yemen hükümetinden Husilere "Cevf'te temel hizmetleri engelleme" suçlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen hükümetinden Husilere 'Cevf'te temel hizmetleri engelleme' suçlaması - Son Dakika

Yemen hükümetinden Husilere "Cevf'te temel hizmetleri engelleme" suçlaması

6 saat önce

Yemen hükümeti, Husileri "Cevf vilayetinde temel hizmetleri sekteye uğratmakla" suçladı.

Yemen hükümetinden Husilere

Yemen hükümeti, Husileri "Cevf vilayetinde temel hizmetleri sekteye uğratmakla" suçladı.


Yemen İnsan Hakları Bakanlığı Cevf Ofisi Müdürü Abdulhadi el-Asar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin, vilayetin merkezi El-Hazm kentinde temel ihtiyaçların karşılanmasını engellediğini, yarım milyon kişiye hizmet veren Cevf Hastanesindeki sağlık hizmetlerini durdurduğunu belirtti.


Husilerin ayrıca bölgedeki eğitim fakültesini askeri kışlaya çevirdiklerini, bu şekilde de eğitimi sekteye uğrattıklarını kaydeden Asar, bunun yanı sıra Husilerin ele geçirmesinin ardından bölgede evlere baskın ve adam kaçırma olaylarının arttığına dikkati çekti.


Husiler, 1 Mart'ta Suudi Arabistan sınırındaki Cevf vilayetinin merkezi El-Hazm kentinde kontrolü sağlamıştı. Yemen ordusu, 9 Mart'ta Suudi Arabistan sınırındaki Cevf vilayetinde Husiler ile çıkan çatışmaların ardından Yeteme'nin de aralarında bulunduğu bazı bölgelerde kontrolü sağladıklarını açıklamıştı.


Yemen'in kuzeyinde Suudi Arabistan sınırında yer alan Cevf, bölgedeki iç savaşın seyri açısından kritik önem arz ediyor.


Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:16 Kaynak: AA
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