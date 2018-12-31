Son Dakika Haberleri: Yemen Hükümetinden Husilere "Hudeyde Limanı" Suçlaması

Yemen Hükümetinden Husilere "Hudeyde Limanı" Suçlaması

18 dakika önce

Yemen hükümeti, Husileri, İsveç'in Stockholm kentinde imzalanan anlaşmayı ihlal ederek, Hudeyde limanının güvenliğini kendisine bağlı güçlere teslim etmekle suçladı.

Yemen Hükümetinden Husilere
Yemen hükümeti, Husileri, İsveç'in Stockholm kentinde imzalanan anlaşmayı ihlal ederek, Hudeyde limanının güvenliğini kendisine bağlı güçlere teslim etmekle suçladı.

Yemen Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Husilerin, Hudeyde limanını resmi kıyafet giymiş kendilerine bağlı güçlere teslim etmesi, Stockholm anlaşmasının Hudeyde ile ilgili şartlarının açık ihlalidir." denildi.

Anlaşmaya göre, Yemen kanunları çerçevesinde Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarındaki güvenlikten yerel emniyet güçlerinin sorumlu olduğuna işaret edilen açıklamada, anlaşmada belirtildiği gibi yasal sürece saygı duyulması gerektiği kaydedildi.

Ülkede geçerli olan "tek bir hukuk" bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, yasal süreçlerin isyancı milisler tarafından değil uluslararası toplumun tanıdığı hükümetler tarafından yürütüldüğü ve anlaşmanın başarısız olmasına yol açacak söz konusu ihlalleri hükümetin kabul etmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Hollandalı General Cammaert liderliğinde cuma günü düzenlenen toplantıda, Hudeyde limanından Sana'ya cumartesi günü bir yardım kafilesinin gitmesi noktasında Husilerle anlaşmaya vardıkları aktarılan açıklamada, ancak Husilerin dün kafilenin geçişine izin vermediği, söz konusu durumun da Husilerin aldatıcı ve saçma yaklaşımını yansıttığı ifade edildi.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda dün yayınlanan habere göre, Husiler, Hudeyde limanını, BM'nin kente gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicilerinin komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın huzurunda sahil güvenlik güçlerine teslim etmişti.

İsveç'teki müzakereler ve Hudeyde ateşkesi

Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'nin (RCC) ilk toplantısı, geçen çarşamba günü başlamış ve cuma günü sona ermişti. BM'nin kente gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğindeki toplantıya, Husiler ile hükümet güçlerinden 3'er temsilci katılmıştı.

RRC'nin görevi, bölgedeki ateşkesi, Hudeyde'nin yanı sıra Salif ve Ras İsa limanlarında iki tarafa ait güçlerin ateşkesin başladığı 18 Aralık tarihinden itibaren 21 gün içinde daha önce mutabık kalınan bölgelere çekilmesini denetlemek olarak belirlenmişti.

RRC'nin oluşturulmasına, 6-13 Aralık tarihleri arasında İsveç'in Stockholm kentinde BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith gözetimde düzenlenen Yemen konulu müzakerelerin sonucunda karar verilmişti.

İsveç'teki müzakerelerin ardından Hudeyde Limanı ve kenti konusunda tarafların anlaşmaya vardığı duyurulmuş, Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:02 Kaynak: AA

İsveç, Stockholm, Yemen, Güncel
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