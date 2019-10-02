Son Dakika Haberleri: Yemen hükümetinden Husilere uluslararası örgütlerin çalışmasını engelleme suçlaması
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Yemen hükümetinden Husilere uluslararası örgütlerin çalışmasını engelleme suçlaması

45 dakika önce

Yemen hükümeti, İran destekli Husileri, ülkede faaliyet gösteren uluslararası örgütlerin çalışmasını engellemekle suçladı.

Yemen hükümetinden Husilere uluslararası örgütlerin çalışmasını engelleme suçlaması, System.String[]

Yemen hükümeti, İran destekli Husileri, ülkede faaliyet gösteren uluslararası örgütlerin çalışmasını engellemekle suçladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin, ülkede faaliyet gösteren uluslararası örgütlerin görevlilerini korkutmak ve onlara baskı yapmak suretiyle çalışmalarını engellediği ifade edildi.

Açıklamada, Husilerin son olarak dün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sana Temsilcisi Ahmed el-Ubeyd'i Sana'yı terk etmeye zorladığı belirtildi.

Hükümetin, halkın sıkıntılarını hafifletmek ve ülke genelinde insan haklarını güçlendirmek için OHCHR Yemen Ofisi'ne her türlü yardımı sunduğuna işaret edilen açıklamada, başkent Sana'nın Husilerin kontrolünde olmasına rağmen hükümetin BM'nin tüm ofislerinin Sana'da faaliyetlerini yürütmesine izin verdiği vurgulandı.

Husiler dün OHCHR Sana Temsilcisi Ahmed Abid'in başkent Sana'ya girişine izin vermemiş ve Abid'in uçağını Ürdün'ün başkenti Amman'a dönmek zorunda bırakmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Yemen, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:10 Kaynak: AA
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