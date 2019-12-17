Yemen hükümetinden İsviçreli büyükelçinin İran'da Husi elçiyle görüşmesine tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen hükümetinden İsviçreli büyükelçinin İran'da Husi elçiyle görüşmesine tepki - Son Dakika

Yemen hükümetinden İsviçreli büyükelçinin İran'da Husi elçiyle görüşmesine tepki

6 saat önce

Yemen hükümeti, İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin Husilerin sözde hükümetinin İran'daki elçisiyle yaptığı görüşmeyi kınadı.

Yemen hükümetinden İsviçreli büyükelçinin İran'da Husi elçiyle görüşmesine tepki, System.String[]

Yemen hükümeti, İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin Husilerin sözde hükümetinin İran'daki elçisiyle yaptığı görüşmeyi kınadı.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini de yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner ile Husilerin İran Büyükelçisi İbrahim ed-Deylemi'nin bir araya geldiği görüşmeye tepki gösterdi.

Görüşmenin Yemen kriziyle ilgili alınan uluslararası karar ve yasalara aykırı olduğunu belirten İryani, İran'a söz konusu buluşmayı tertip etme suçlaması yöneltti.

İran'ın attığı bu adımla Husilere verdiği siyasi, mali, askeri ve medya desteğini ortaya koyduğunu kaydeden İryani, Yemen halkının tercihlerine ve uluslararası kararlara saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Husilere ait basın organlarında pazar günü Deylemi ile İsviçreli büyükelçi arasındaki görüşmede insani yardımların kolaylaştırılması ve barışı gerçekleştirme çabalarının ele alındığı aktarılmıştı.

Husilerin İran Büyükelçisi Deylemi'nin ayrıca Libya'nın Tahran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ali el-Ubeydi ile de bir araya gelerek iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirme yollarını görüştüğü belirtilmişti.

Husiler 17 Ağustos'ta İran'a bir büyükelçi atadıklarını duyurmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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