Son Dakika Haberleri: Yemen hükümetinden Kızıldeniz'de çevre felaketi uyarısı
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Yemen hükümetinden Kızıldeniz'de çevre felaketi uyarısı

1 saat önce

Yemen hükümeti, Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen petrol tankerindeki sızıntının bir çevre felaketine sebebiyet verebileceği uyarısında bulundu.

Yemen hükümetinden Kızıldeniz'de çevre felaketi uyarısı, System.String[]
Yemen hükümeti, Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen petrol tankerindeki sızıntının bir çevre felaketine sebebiyet verebileceği uyarısında bulundu.
Hükümetin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Husilerin, Birleşmiş Milletler (BM) ekibine Safir petrol tankerinde incelemede bulunması için izin vermediği ve tankerin içindeki 1 milyon varili aşkın petrolün Kızıldeniz'de bir felakete neden olabileceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca BM'den, Safir tankerinde inceleme yapılmasına izin vermesi için Husilere baskı uygulaması istendi.
BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande 5 Ağustos 2018'de, söz konusu petrol tankerinde sızıntı olduğunu açıklamış ve Kızıldeniz'i olası çevre felaketinden korumak için çalıştıklarını belirtmişti.
Ülkede ham petrol ihraç edilen 3 limandan biri olan Ras İsa Limanı'ndan ihracat, Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmaların başladığı 2015 başı itibarıyla durmuştu.
Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümet güçlerine destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:19 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Güncel
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