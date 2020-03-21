Yemen hükümetinden Kovid-19'a karşı uluslararası kurumlara eğitim faaliyetlerini durdurma çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen hükümetinden Kovid-19'a karşı uluslararası kurumlara eğitim faaliyetlerini durdurma çağrısı - Son Dakika

Yemen hükümetinden Kovid-19'a karşı uluslararası kurumlara eğitim faaliyetlerini durdurma çağrısı

7 saat önce

Yemen hükümeti, ülkede henüz görülmeyen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında Yemen'de faaliyet gösteren uluslararası kurumlara, eğitim faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu.

Yemen hükümetinden Kovid-19'a karşı uluslararası kurumlara eğitim faaliyetlerini durdurma çağrısı, System.String[]

Yemen hükümeti, ülkede henüz görülmeyen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında Yemen'de faaliyet gösteren uluslararası kurumlara, eğitim faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu.

Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nizar Basuheyb, Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan basın açıklamasında, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumlara, atölye çalışmaları, konferanslar ve kurslar dahil her türlü eğitim faaliyetlerini 2 hafta süreyle durdurma çağrısında bulundu.

Basuheyb, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık personeline verilecek eğitimlerin hariç tutulabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkedeki tüm doktor, sağlık uzmanı, sağlık personeli ve tıp fakültesi öğrencilerine koronavirüsle mücadeleye hazırlık için gönüllü destek çağrısında bulunuldu.

Destek olmak isteyenlerin bakanlığa başvuruda bulunabileceği aktarıldı.

Yemen'de şuana kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı.

Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:06 Kaynak: AA

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