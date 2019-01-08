Son Dakika Haberleri: Yemen Hükümetinden Stockholm Anlaşması'nın Uygulanması Şartı

Yemen Hükümetinden Stockholm Anlaşması'nın Uygulanması Şartı

1 saat önce

Yemen hükümeti, Husilerin yeni bir istişare turuna başlamadan önce Stockholm Anlaşması'nı yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Yemen Hükümetinden Stockholm Anlaşması'nın Uygulanması Şartı, System.String[]
Yemen hükümeti, Husilerin yeni bir istişare turuna başlamadan önce Stockholm Anlaşması'nı yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Yemen resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, ülkedeki siyasi süreci destekleyen 18 ülkenin büyükelçisiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Yemani, siyasi süreci destekleyen ülkelerin, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uyulması ve Stockholm Anlaşması'nın maddelerinin yerine getirilmesi konularında Husilere baskı uygulayarak Yemen'de önemli bir rol oynadığını söyledi.

İsveç'in Stockholm kentinde 13 Aralık'ta varılan anlaşmanın uygulanmasındaki aksaklıklara işaret eden Yemani, "Yeni bir istişare turu başlamadan önce Stockholm Anlaşması'nın açık ve ilan edilmiş bir zaman çerçevesinde uygulanması gerekiyor." dedi.

BM ile Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in çalışmalarının hükümet tarafından desteklendiğinin altını çizen Yemani, "Hudeyde Anlaşması'nın aksaması, gelecekteki görüşmelerde hükümetin tutumuna yansıyacaktır." diye konuştu.

Yemani, Yemen kanunlarında göre yerel güçlerin sorumluluğundaki Hudeyde kenti ve limanların güvenliği meselesi başta olmak üzere Stockholm Anlaşması'nın gayet açık olduğunu ve yorum gerektirmediğini ifade etti.

Büyükelçiler ise anlaşmanın önemine dikkati çekerek Yemen'de barış ve istikrarın yenden sağlanması için tek yol olan BM'nin sözleşmesine bağlı olduklarını ifade etti.

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantılarında Yemenli taraflar, esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma, Hudeyde kenti ve limanlarının güvenliğinin, Yemen yasaları uyarınca yerel kuvvetlere ait olduğuna işaret ediyor.

Bu maddenin yorumlanması, anlaşmanın tarafları Husiler ile Yemen hükümeti arasında tartışmaya neden oldu. Her iki taraf da anlaşmada kastedilen yerel gücün kendilerine bağlı birlikler olduğunu ileri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:27 Kaynak: AA

Aralık, Birleşmiş Milletler, Yemen, Stockholm, Dünya
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