Yemen hükümetinden ülkenin güneyindeki "özerklik ve darbeye" karşı uluslararası topluma çağrı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen hükümetinden ülkenin güneyindeki 'özerklik ve darbeye' karşı uluslararası topluma çağrı - Son Dakika

Yemen hükümetinden ülkenin güneyindeki "özerklik ve darbeye" karşı uluslararası topluma çağrı

6 saat önce

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) ülkenin güneyinde ilan ettiği "özerlik ve darbeye" karşı uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yemen hükümetinden ülkenin güneyindeki

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) ülkenin güneyinde ilan ettiği "özerlik ve darbeye" karşı uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, GGK'nin ülkenin güneyindeki özerklik ilanı reddedilerek bu durum geçen ağustosta başlayan silahlı isyanın devamı olarak nitelendirildi.

Söz konusu ilanın, hükümetle konsey arasında geçen kasımda imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme olarak kabul edildiği belirtilen açıklamada, yaşanan gelişmelerden BAE ve Geçiş Konseyi sorumlu tutuldu.

"Özerklik ilanı ve darbe" olarak nitelendirilen bu adıma karşı uluslararası toplum, İslam ve Arap ülkeleri harekete geçmeye çağrıldı.

Açıklamada son olarak, GGK'nin darbe ve özerklik ilanının Husilere destek teşkil ettiği ve "ordunun farklı planlarla ülkeyi bölmeyi amaçlayanlara karşı durabileceği" vurgulandı.

- Güney Geçiş Konseyi'nin özerklik ilanı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK) ülkenin güneyinde özerklik ilan etmişti. Dün geceden itibaren güneydeki askeri ve güvenlik kuvvetlerine, olağanüstü hal ve özerklik ilanı talimatı verildiği bildirilmişti.

Riyad Anlaşması

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı. Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulamaya konulmamıştı.

Yemen hükümetiyle GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeniden bir anlaşma imzalanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Riyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 09:54 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti         
00:10
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi         
23:59
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz         
22:57
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü         
22:56
Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı         
22:38
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü         
22:33
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı         
22:15
Güney Kore'ye göre Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi Güney Kore'ye göre Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi         
22:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüse tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek Son Dakika: İtalya'da koronavirüse tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek         
22:06
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu         
22:03
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım 74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım         
21:30
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti         
21:20
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi         
21:09
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir         
20:50
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü         
20:19
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti         
20:04
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi         
20:04
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi         
20:00
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi         
19:27
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi         
19:26
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi         
19:14
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor         
19:05
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi         
19:04
İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi         
18:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü         
18:35
ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım         
18:19
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı         
17:59
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor         
17:52
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak         
17:31
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2020 04:07:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen hükümetinden ülkenin güneyindeki "özerklik ve darbeye" karşı uluslararası topluma çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]