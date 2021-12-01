Yemen hükümetine destek veren Arap koalisyonu: Marib'de 120 Husi milis öldürüldü - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in Marib kentinde düzenlenen operasyonlarda 120 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen'deki hükümet güçlerine destek veren koalisyondan yapılan açıklamada, son 24 saatte Marib'de Husi milislere ait 23 hedefin vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, operasyonlarda 120 Husi milisin öldürüldüğü, ayrıca Husilere ait 16 askeri araç ve 2 hava savunma sisteminin imha edildiği aktarıldı.

Öte yandan Husilerin sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'in kuzeyinde Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerine ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi.

Seri, Çin yapımı CH4 tipi keşif İHA'sının Sade ve Umran kentleri arasındaki El-Ameşiye bölgesinde düşürüldüğünü kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husi milisler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.