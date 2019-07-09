Yemen Husi mahkemesi 30 kişiye idam cezası verdi
2 saat önce
Yemen'de meşru hükümete karşı savaşan Husi yönetiminin bir mahkemesi, Arap Koalisyonu adına casusluk yaptıkları iddiasıyla 30 kişiye idam cezası verdi.
Yemen Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
'de meşru hükümete karşı savaşan Husi yönetiminin bir mahkemesi, Arap Koalisyonu adına casusluk yaptıkları iddiasıyla 30 kişiye idam cezası verdi.
Husi'lerin elinde bulunan Sana'da aralarında akademisyen, sendikacı ve din adamlarının da yer aldığı 36 kişi yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunuyordu. Casusluk suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 36 kişinin 30'u idam cezasına çarptırıldı. İdam cezasının ne zaman ve nasıl uygulanacağı konusunda bilgi alınamadı. - SANA
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