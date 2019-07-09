Son Dakika Haberleri: Yemen Husi mahkemesi 30 kişiye idam cezası verdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yemen Husi mahkemesi 30 kişiye idam cezası verdi

2 saat önce

Yemen'de meşru hükümete karşı savaşan Husi yönetiminin bir mahkemesi, Arap Koalisyonu adına casusluk yaptıkları iddiasıyla 30 kişiye idam cezası verdi.

Yemen Husi mahkemesi 30 kişiye idam cezası verdi, System.String[]
Yemen'de meşru hükümete karşı savaşan Husi yönetiminin bir mahkemesi, Arap Koalisyonu adına casusluk yaptıkları iddiasıyla 30 kişiye idam cezası verdi.

Husi'lerin elinde bulunan Sana'da aralarında akademisyen, sendikacı ve din adamlarının da yer aldığı 36 kişi yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunuyordu. Casusluk suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 36 kişinin 30'u idam cezasına çarptırıldı. İdam cezasının ne zaman ve nasıl uygulanacağı konusunda bilgi alınamadı. - SANA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
Yemen, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani adam, hamile köpeği havlıyor diye tüfekle vurarak öldürdü Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandına giren kadın herkesi şaşkına çevirdi Kumar oynarken basılan 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan kaçtı, duvar dibinde yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:28:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen Husi mahkemesi 30 kişiye idam cezası verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]