Yemen: Husiler 300'e yakın esiri serbest bıraktı
2 saat önce
Yemen'de İran destekli isyancı grup Husiler 290 esiri serbest bıraktı.
Esirlerin serbest bırakılmasında rolü olan Uluslararası Kızılay Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre esirler Husiler'in kontrolündeki Sana'dan evlerine doğru yola çıktı.
Yemen'de İran destekli isyancı grup Husiler 290 esiri serbest bıraktı.
Esirlerin serbest bırakılmasında rolü olan Uluslararası Kızılay Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre esirler Husiler'in kontrolündeki Sana'dan evlerine doğru yola çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:16
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