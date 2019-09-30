Yemen: Husiler 300'e yakın esiri serbest bıraktı

Yemen'de İran destekli isyancı grup Husiler 290 esiri serbest bıraktı.



Esirlerin serbest bırakılmasında rolü olan Uluslararası Kızılay Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre esirler Husiler'in kontrolündeki Sana'dan evlerine doğru yola çıktı.