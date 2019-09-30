Son Dakika Haberleri: Yemen: Husiler 300'e yakın esiri serbest bıraktı
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Yemen: Husiler 300'e yakın esiri serbest bıraktı

2 saat önce

Yemen'de İran destekli isyancı grup Husiler 290 esiri serbest bıraktı. Esirlerin serbest bırakılmasında rolü olan Uluslararası Kızılay Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre esirler Husiler'in kontrolündeki Sana'dan evlerine doğru yola çıktı.

Yemen: Husiler 300'e yakın esiri serbest bıraktı, System.String[]

Yemen'de İran destekli isyancı grup Husiler 290 esiri serbest bıraktı.


Esirlerin serbest bırakılmasında rolü olan Uluslararası Kızılay Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre esirler Husiler'in kontrolündeki Sana'dan evlerine doğru yola çıktı.

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Kızılay, Yemen, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:16 
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