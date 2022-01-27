Yemen, Husilerden alınan Harib beldesi sakinleri için yardım çağrısı yaptı - Son Dakika

Yemen hükümeti, ülkenin orta kesimindeki Marib'e bağlı Harib beldesinde yaşayan 16 bin aile için insani yardım çağrısında bulundu.

Hükümete bağlı Marib İli Göçmen Kampları İcra Birimi, yaptığı yazılı açıklamada, kentin güneyindeki Harib beldesinde yaşayan 16 bin ailenin 5 aydan bu yana tüm hizmetlerden mahrum kaldığını duyurdu.

Çağrıda, belde sakinlerinin insani ve acil yardıma muhtaç oldukları vurgulanırken, bu alanda hizmet veren kurumların da desteklenmesi talep edildi.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Harib beldesinin Husilerin elinden kurtarılarak tamamen kontrol altına alındığını ilan etmişti.