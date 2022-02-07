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Yemen: Husilerin son saldırıları uluslararası ve bölgesel barışı tehdit ediyor - Son Dakika

Yemen: Husilerin son saldırıları uluslararası ve bölgesel barışı tehdit ediyor

07.02.2022 21:10
Yemen: Husilerin son saldırıları uluslararası ve bölgesel barışı tehdit ediyor

Yemen Dışişleri Bakanı Avad bin Mübarek, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran destekli Husilerin son saldırılarının uluslararası ve bölgesel barışı tehdit ettiğini belirtti.

Yemen Dışişleri Bakanı Avad bin Mübarek, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran destekli Husilerin son saldırılarının uluslararası ve bölgesel barışı tehdit ettiğini belirtti.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Bin Mübarek ile Grundberg, görüşmede, ülkede yaşanan son gelişmeleri, Husilerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik saldırılarını ve barışın tesisi için yürütülen çalışmaları ele aldı.

Bin Mübarek, Husilerin balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Yemen kentleri ile bölge ülkelerine yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

"Husilerin saldırılarının, uluslararası ve bölgesel barış ile güvenliği tehdit ettiğini ve İran ajandasına hizmet ettiğini" savunan Bin Mübarek, bu tehditlere karşı uluslararası sahada ortak çalışma yürütmenin önemine işaret etti.

Grundberg ise Husilerin son saldırılarıyla bölgede tırmanan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi.

BM Temsilcisi Grundberg, karşılaştığı büyük zorluklara rağmen Yemen'de güvenlik ve istikrarın tesisi için siyasi alandaki çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda BAE ile Suudi Arabistan'ın pek çok bölgesine silahlı İHA'lar ve balistik füzelerle saldırılar düzenlemiş, bu saldırılarda ölen ve yaralananlar olmuştu.

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Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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