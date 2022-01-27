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Yemen: Husilerin terör listesine alınması için yoğun diplomatik hareketlilik var - Son Dakika

Yemen: Husilerin terör listesine alınması için yoğun diplomatik hareketlilik var

27.01.2022 23:08
Yemen: Husilerin terör listesine alınması için yoğun diplomatik hareketlilik var

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin terör listesine alınması için yoğun uluslararası hareketlilik olduğunu açıkladı.

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin terör listesine alınması için yoğun uluslararası hareketlilik olduğunu açıkladı.

Yemen resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu, geçici başkent Aden'de haftalık toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Husi milislerin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) karşı tansiyonu yükselten adımları sonrası diplomatik hamlelere ilişkin bilgi verdi.

Bin Mubarek, Husilerin, terör listesine alınması için yoğun bir diplomatik hareketlilik olduğundan söz etti.

Yemen hükümeti, ayrıca ABD yönetiminin Husileri yeniden terör örgütleri listesine alma ihtimaline ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

ABD'nin "Husilerin yabancı terör örgütü" ilan edileceği kararı, eski Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin bitiminden bir gün önce 19 Ocak 2021'de yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ise 22 Ocak 2021'de Husilerin "terör örgütü" olarak sınıflandırılması kararının gözden geçirileceğini duyurmuştu.

Ancak Biden, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında ABD yönetiminin Husileri yeniden terör örgütleri listesine alma ihtimaline ilişkin bir açıklama yapmıştı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Kaynak: AA

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