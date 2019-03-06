Son Dakika Haberleri: Yemen İçin Kermes

Yemen İçin Kermes

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Hacı Mehmet Kalay Kız İmam Hatip Lisesi'nde "Yemen Açlıktan Ölmesin" başlıklı yardım kampanyası ve kermesi düzenlendi.

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Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Hacı Mehmet Kalay Kız İmam Hatip Lisesi'nde "Yemen Açlıktan Ölmesin" başlıklı yardım kampanyası ve kermesi düzenlendi.

Yemen'deki savaş mağdurları için düzenlenen kermeste öğrenciler tarafından yapılan yöresel yemek ve tatlılar satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek gelirin ülkelerinde iç savaş nedeniyle açlık sıkıntısı yaşayan Yemen halkına gönderileceği belirtildi.

Kız İmam Hatip Okulu bahçesinde sabah saatlerinde başlayan kermes, akşam saatlerine kadar devam etti. Etkinlikle ilgili olarak açıklama yapan Abdülkadir Gülmez, "Yemende savaş mağduru kardeşlerimiz, açlık ve sefalet içerisinde. Biz devlet ve millet olarak her zaman mazlumların yanındayız. Bugünde okulumuzda Yemen için güç birliği yaparak oradaki kardeşlerimize, bir nebze olsun destek olabilmek adına bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Katılım sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:30 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yemen, Güncel
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