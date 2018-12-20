Yemen Için Kermes Düzenledi
13 saat önce
Adıyaman Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Yemen'e destek kermesi düzenlendi.
Adıyaman Atatürk
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Yemen
'e destek kermesi düzenlendi.
Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenci ve velilerin ortak organizasyonu ile düzenlenen kermesten elde edilen gelir Yemen'e bağışlanacak. Evde yapılan yiyeceklerin satışa sunulduğu kermes ile ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü
Mehmet demir, "Her 10 dakikada bir çocuğun hastalık ya da açlık nedeniyle öldüğü Yemen halkına yardım amacıyla 5 yaşındaki bir çocuk da biriktirdiği paraları kumbarası ile beraber bağışladı. Hz Muhammed'in 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' hadisini örnek alan duyarlı öğrencilerin öğretmenlerin, velilerin ve hayırseverlerin katılımıyla yapılan kermeste elde edilen gelir mazlum, mağdur ve muhtaç olan yemen halkına bağışlanacak" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:28 Kaynak: İHA
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