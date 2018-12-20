Son Dakika Haberleri: Yemen Için Kermes Düzenledi

Yemen Için Kermes Düzenledi

13 saat önce

Adıyaman Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Yemen'e destek kermesi düzenlendi.

Yemen Için Kermes Düzenledi, System.String[]
Adıyaman Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Yemen'e destek kermesi düzenlendi.

Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenci ve velilerin ortak organizasyonu ile düzenlenen kermesten elde edilen gelir Yemen'e bağışlanacak. Evde yapılan yiyeceklerin satışa sunulduğu kermes ile ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü Mehmet demir, "Her 10 dakikada bir çocuğun hastalık ya da açlık nedeniyle öldüğü Yemen halkına yardım amacıyla 5 yaşındaki bir çocuk da biriktirdiği paraları kumbarası ile beraber bağışladı. Hz Muhammed'in 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' hadisini örnek alan duyarlı öğrencilerin öğretmenlerin, velilerin ve hayırseverlerin katılımıyla yapılan kermeste elde edilen gelir mazlum, mağdur ve muhtaç olan yemen halkına bağışlanacak" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:28 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Yemen, Güncel
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