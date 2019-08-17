Son Dakika Haberleri: Yemen İçişleri Bakanlığı, Aden'deki faaliyetlerini durdurdu
Son Dakika Güncel Haber

Yemen İçişleri Bakanlığı, Aden'deki faaliyetlerini durdurdu

39 dakika önce

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyinin meşru yönetime karşı gerçekleştirdiği "darbe" nedeniyle Aden'deki İçişleri Bakanlığı ile göç, pasaport ve sivil işler ofislerinde çalışmalar askıya alındı.

Yemen İçişleri Bakanlığı, Aden'deki faaliyetlerini durdurdu, System.String[]
Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyinin meşru yönetime karşı gerçekleştirdiği "darbe" nedeniyle Aden'deki İçişleri Bakanlığı ile göç, pasaport ve sivil işler ofislerinde çalışmalar askıya alındı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların askıya alınması kararının İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri tarafından verildiği, kararın bugünden itibaren yürürlüğe konacağı ve sonraki emre kadar süreceği bildirildi.
Açıklamada, kararın alındığı tarihten sonra yapılacak tüm işlemlerin illegal kabul edileceği ve bu işlemleri yapanların cezalandırılacağı kaydedildi.
Devlet kurumları ile kışlaların yeniden meşru hükümetin kontrolüne geçmesinden sonra Aden'de çalışmaya başlanılacağı duyuruldu.
Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını ele geçirmişti.
Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kültür Bakanı, su basan Kapalıçarşı'da açıklama yaptı
Adli yıl açılış töreni'ne katılmayacağını açıklayan baro sayısı 41'e yükseldi, katılan baro sayısı 3 TV8'in satıldığı iddialarına Acun Ilıcalı'dan "Görüşmeler var ama satış yok" açıklaması geldi 17 Ağustos depreminin simge kızı 20 yıl sonra ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 23:32:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen İçişleri Bakanlığı, Aden'deki faaliyetlerini durdurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]