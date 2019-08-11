Son Dakika Haberleri: Yemen İçişleri ve Ulaştırma bakanları Riyad'a ulaştı
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Yemen İçişleri ve Ulaştırma bakanları Riyad'a ulaştı

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın Aden'deki gelişmeler üzerine hükümet ve çekişen taraflara acil toplantı çağrısı yapması üzerine, meşru yönetimden yetkililer Riyad'a gelmeye başladı.

Yemen İçişleri ve Ulaştırma bakanları Riyad'a ulaştı, System.String[]
Suudi Arabistan'ın Aden'deki gelişmeler üzerine hükümet ve çekişen taraflara acil toplantı çağrısı yapması üzerine, meşru yönetimden yetkililer Riyad'a gelmeye başladı.
Yemen hükümetinden adını vermek istemeyen bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Aden'deki taraflara acil toplantı çağrısı üzerine Yemen'deki meşru yönetimin İçişleri ve Ulaştırma bakanları Riyad'a ulaştı. Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri ile Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebevani'nin yanı sıra Askeri Bölge Komutanı da Suudi Arabistan uçağıyla Aden'den Riyad'a geldi.
Dün, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı güçlerin Meyseri'nin Aden'deki evine düzenlediği baskında bakanın durumuna ilişkin çelişkili haberler yayılmıştı.
Yemen'de, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucunda geçici başkent Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarının kontrolünü ele geçirmişti.
Yetkililerin ve komutanların Suudi Arabistan'a ait zırhlı bir araçla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrıldığı bildirilmiş ve kentin kontrolü tamamen Hizam Emni güçlerine geçmişti.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.
Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında, Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.
Suudi Arabistan, Yemen, Riyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:26 Kaynak: AA
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