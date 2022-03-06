Yemen'in Aden kentinde karakola saldırı: 4 yaralı - Son Dakika
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Yemen'in Aden kentinde karakola saldırı: 4 yaralı

06.03.2022 19:26
Yemen'in Aden kentinde karakola saldırı: 4 yaralı

Yemen'in geçici başkenti Aden'de bir karakolu hedef alan bombalı saldırıda 4 asker yaralandı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de bir karakolu hedef alan bombalı saldırıda 4 asker yaralandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden'in Dar Said ilçesinde bir karakola bomba yüklü motosiklet ile saldırı düzenlendi.

Karakolda park halindeki motosiklete yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 askerin yaralandığı aktarıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edilirken, saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

Ağustos 2019'dan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) kontrolü altında bulunan Aden, sık sık saldırı ve suikastlara tanık oluyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'in Aden kentinde karakola saldırı: 4 yaralı - Son Dakika


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