Yemen'in Aden kentinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yemen'in Aden kentinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti

26.05.2022 17:38
Yemen'in Aden kentinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden kentinde meydana gelen patlamada biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti; 20 kişi de yaralandı.

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden kentinde meydana gelen patlamada biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti; 20 kişi de yaralandı.

Yemenli yetkililerin AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın şehrin kuzeyinde kurulan balık pazarının yakınındaki bir çöplüğe yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği patlama pazarın kalabalık saatlerinde meydana gelirken, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'ne bağlı bir hastanenin acil servisine 20'den fazla yaralının getirildiği bildirildi.

Yemen hükümetinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yemen'in Sana kentindeki büyükelçiliğinin eski çalışanı Abdulhamid el-Acemi Ahmed'in Husilerin kontrolündeki bir hapishanede öldüğünü duyurdu.

Yemen'deki iç savaş ve 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

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