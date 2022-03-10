Yemen'in Aden kentinde petrol rafinerisi çalışanları greve gitti - Son Dakika
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Yemen'in Aden kentinde petrol rafinerisi çalışanları greve gitti

10.03.2022 20:15
Yemen'in Aden kentinde petrol rafinerisi çalışanları greve gitti

Yemen'in geçici başkenti Aden'de devlete ait petrol rafineri şirketinin çalışanları, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle greve gitti.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de devlete ait petrol rafineri şirketinin çalışanları, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle greve gitti.

Rafineri şirketinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçilerin, geciken maaşların ve ramazan ayı ikramiyesinin yatırılması talebiyle greve başladığını; Ulusal Petrol Şirketi'ne yakıt tedarikini engellediklerini söyledi.

İşçilerin taleplerinin karşılanması ve haklarının verilmesinin ardından grevin sonlandırılacağını kaydeden yetkili, rafineride yeterli miktarda yakıt bulunduğunu, endişe edilecek bir durumun olmadığını ifade etti.

Grevin başlamasının ardından kentteki akaryakıt istasyonları da benzin satışını durdurdu.

Kent sakinleri ise ramazan ayı öncesinde yeni bir yakıt krizinin yaşanmasından endişe ediyor.

Aden'de Ocak 2021'de de söz konusu rafinerideki işçilerin greve gitmesi nedeniyle yakıt krizi ortaya çıkmıştı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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Petrol, Savaş, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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