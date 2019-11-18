Son Dakika Haberleri: Yemen'in Aden kentindeki çatışmada 7 güvenlik görevlisi yaralandı
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Yemen'in Aden kentindeki çatışmada 7 güvenlik görevlisi yaralandı

6 saat önce

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de hükümete bağlı güçler ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada güvenlik güçlerinden 7 kişi yaralandı.

Yemen'in Aden kentindeki çatışmada 7 güvenlik görevlisi yaralandı, System.String[]

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de hükümete bağlı güçler ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada güvenlik güçlerinden 7 kişi yaralandı.

Aden polisinden yapılan yazılı açıklamada, Dar Saad bölgesinde "bozguncu bazı gruplar" olarak tanımlanan silahlı kişiler ile emniyet güçleri arasında gece çıkan çatışmanın sabaha kadar sürdüğü belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçlerinin de emniyet güçlerine destek verdiği vurgulanan açıklamada, 7 güvenlik görevlisinin yaralandığı çatışma sonrası Dar Saad ve çevresindeki bölgelerde kontrolün sağlandığı kaydedildi.

Yerel kaynaklar ise hafif ve orta silahların kullanıldığı çatışmalarda bazı sivillerin de yaralandığını aktardı.

Aden'deki çatışma, Riyad Anlaşması sonrası Güney Geçiş Konseyi'nde meşru hükümete destek verenler ile anlaşmayı engellemeye çalışan gruplar arasında karşılıklı suçlamaların birbirini izlediği bir dönemde gerçekleşti.

Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali ataması gibi bir dizi düzenlemeyi içeriyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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