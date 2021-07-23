Yemen'in Aden Limanı açıklarında batan geminin kurtarma çalışmaları zorlukla ilerliyor - Son Dakika

Yemen'de Aden Limanı açıklarında batan petrol tankerinin kurtarma çalışmalarının zorlukla ilerlediği bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Aden Liman İşletmeleri Kurumu, 18 Temmuz'da batan "Diya" isimli trol geminin kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, Aden Liman İşletmelerinin, geminin batmasının ardından römorklar kullanarak gemiyi yüzdürmeye ve bulunduğu konumdan hareket ettirmeye çalıştığı aktarıldı.

Aden'deki kötü hava koşulları ve rüzgarların yoğunlaşması nedeniyle çalışmaların büyük zorluklarla yürütüldüğü kaydedildi.

Yemen'de batan petrol tankerinden sızan yakıt çevreye zarar veriyor

Yemen Ulaştırma Bakanlığı, 18 Temmuz'da ülkenin güneyindeki Aden Limanı açıklarında Diya petrol gemisinin battığını duyurmuştu.

Yemen hükümeti ise petrol gemisinin batmasının ardından oluşan sızıntının çevreye zarar verdiğini ve kirliliğin El-Husva Doğa Koruma Alanı'na kadar ulaştığını açıklamıştı.