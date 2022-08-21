Yemen'de korkunç kaza: 2 ölü

Yemen'in başkenti Sana'da bir otomobil sürücüsünün yürüyen 2 kişiye çarpması sonucu 1 kadın ve 1 erkek hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı.
Yemen'in başkenti Sana'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü yolda yürüyen 1 kadın ve 1 erkeğe çarptı. Olayda sürücünün çarptığı 2 kişi hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde otomobilin yürüyen 2 kişiye çarptığı daha sonra olay yerinden hızla kaçtığı görüldü. - SANA
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