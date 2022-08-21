Yemen'de korkunç kaza: 2 ölü - Son Dakika
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Yemen'de korkunç kaza: 2 ölü

21.08.2022 16:14
Yemen'de korkunç kaza: 2 ölü

Yemen'in başkenti Sana'da bir otomobil sürücüsünün yürüyen 2 kişiye çarpması sonucu 1 kadın ve 1 erkek hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Yemen'in başkenti Sana'da bir otomobil sürücüsünün yürüyen 2 kişiye çarpması sonucu 1 kadın ve 1 erkek hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Yemen'in başkenti Sana'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü yolda yürüyen 1 kadın ve 1 erkeğe çarptı. Olayda sürücünün çarptığı 2 kişi hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde otomobilin yürüyen 2 kişiye çarptığı daha sonra olay yerinden hızla kaçtığı görüldü. - SANA

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Kaynak: İHA

Yemen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yemen'de korkunç kaza: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de korkunç kaza: 2 ölü - Son Dakika
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