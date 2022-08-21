Yemen'in başkenti Sana'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü yolda yürüyen 1 kadın ve 1 erkeğe çarptı. Olayda sürücünün çarptığı 2 kişi hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaynak: İHA

Yemen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yemen'de korkunç kaza: 2 ölü - Son Dakika

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