Yemen'in başkenti Sana'da Kovid-19 nedeniyle 10 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Yemen'in başkenti Sana'da Kovid-19 nedeniyle 10 mahalle karantinaya alındı

Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan başkent Sana'daki 10 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak karantinaya alındı.

Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan başkent Sana'daki 10 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak karantinaya alındı. Husilere bağlı Vakıflar ve İrşad Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Sana'da dün Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün kaydedilmesinin ardından başkentteki 10 mahallede 24 saat boyunca karantina kararı alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca halka "alınan tedbirlere tam olarak uymaları, geçici karantina boyunca evlerinde kalmaları ve sokağa çıkmamaları" çağrısı yapıldı. Sana'da dün ilk ölüm kaydedildi Sana'daki bir otelde dün ölü bulunan Somalili bir göçmenin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Husiler, Zamar ilinde de dün Kovid-19 vakaları görüldüğü söylenen bir köyü karantinaya almıştı. Yemen hükümetine bağlı Kovid-19 ile Mücadele Yüksek Acil Durum Komitesi ve Husilerin açıklamalarına göre ülkede tespit edilen Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 4'e, vaka sayısı 22'ye yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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