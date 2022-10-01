Savaş mağduru Yemen'de üreticiler "Yemen kahvesinin ülkenin kalkınma araçlarından biri olmasını" hedefliyor

Yemen'in başkenti Sana'da, savaş nedeniyle gerileyen kahve üretimini canlandırmak için "Kahve Devrimi" festivali düzenleniyor.

Yemen kahvesi dünya çapında sahip olduğu büyük şöhretine rağmen üretimi ve ihracatı konusunda ihmal edilmiş durumda.

Ülkede 2014'ten bu yana devam eden çatışmalar tarım alanlarının daralması sonucunu doğururken, yağmur oranının azlığı da kahve üretimini sekteye uğrattı.

Sınırlı yatırımın yapılmasının yanı sıra profesyonel araştırmaların yapılamaması ve modern teknolojinin kullanılmaması da üretimin önündeki diğer engeller olarak gösteriliyor.

Bu sebeplerle stratejik bir kazanç getiren kahve sektöründe daralma yaşanırken, Yemen, kahve ihraç eden 51 ülke arasında 17. sıradan 30. sıraya geriledi.

Yemen kahvesinin imajını geri kazandırmak için kahve üreticileri 2021 yılında festival girişimini başlattı.

Kahve devrimi adını taşıyan festivali, Tarım ve Balık Yüksek Komitesi, Tarım ve Sulama Bakanlığı, Kahve Üretici ve İhracatçı Birlikleri Konfederasyonu ortaklaşa düzenliyor.

İki gün sürecek festival kapsamında Yemen kahvesine tarihi ve ulusal konumunu geri kazandırmak, kahveyi kalkınma araçlarından biri haline getirmek amaçlanıyor.

"Festival Yemen kahvesinin itibarını yeniden canlandırmak için fırsat"

Festivale katılan kahve üreticisi İsmail Gamdan AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin, "Yemen kahvesinin itibarını yeniden canlandırmak için bir fırsat" olduğunu söyledi.

Yemen kahvesinin eşsizliğini ve kalitesini tüm dünyaya göstermek için festivalin düzenlendiğini ifade eden Gamdan, festival aracılığıyla kahveyi Yemen'de temel kalkınma kaynağı haline getirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Gamdan, "Ülkenin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, Yemen'in istikrarsız durumu, kahve tarımı, bakımı ve ihracatı bakımından tüccarın önündeki engellerin kaynağı olarak görünüyor." dedi.

Kahve üreticisi Gamdan, kahve satışı yapan birçok noktanın da yaşanılan zorluklar nedeniyle kapanmak zorunda kaldığını belirtti.

Mocha olarak bilinen Muha kahvesinin de vatanı Yemen

Yemen, Mocha olarak bilinen ancak asıl adı Kızıldeniz'e bakan Hudeyde kentindeki Muha Limanı'na atıfla "Muha" olan kahveyi, 15. yüzyılda ihraç etmeye başladı.

Söz konusu liman, ticari ürünlerin ve Avrupa'ya kahve ihracatının yapıldığı ilk liman olarak biliniyor. Yemenliler için önemli bir yere sahip olan kahve, dünya pazarında da büyük bir şöhrete sahip.

Ülkede en kaliteli kahvenin "İsmaili kahvesi" olduğu ifade ediliyor. Bu kahveyi, Matari, Haymi, Yafii, Hulani, Hamadi, Anisi ve Beri isimleriyle bilinen diğer kahveler takip ediyor. Ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde üretilen bu kahveler, Yemen'e özel kahveler olarak dünyadaki en kaliteli ürünler sıralamasında yerini alıyor.

Yemen'in ılıman iklimi, yüksek dağları ve derin vadileri, Yemen kahvesinin benzerlerinden farklı tat ve kalitede ortaya çıkmasındaki doğal etkenler olarak biliniyor.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.