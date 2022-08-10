Yemen'de sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Yemen'de sağanak etkili oldu

10.08.2022 18:24
Yemen'de sağanak etkili oldu

Yemen'in başkenti Sana ve Rime illerinde yoğun yağışların sebep olduğu sel sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Yemen'in başkenti Sana ve Rime illerinde yoğun yağışların sebep olduğu sel sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi. Başkent Sana'da, yağış nedeniyle 5 tarihi binada hasar oluşurken, bazı yerleri su bastı.

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Kaynak: AA

Yemen, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de sağanak etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de sağanak etkili oldu - Son Dakika
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