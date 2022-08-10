Yemen 'in başkenti Sana ve Rime illerinde yoğun yağışların sebep olduğu sel sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi. Başkent Sana'da, yağış nedeniyle 5 tarihi binada hasar oluşurken, bazı yerleri su bastı.

Kaynak: AA

Yemen, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yemen'de sağanak etkili oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.