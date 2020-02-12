Yemen'in batısındaki çatışmada Husilerden sözde komutan ve bir grup militan öldü - Son Dakika
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Yemen'in batısındaki çatışmada Husilerden sözde komutan ve bir grup militan öldü

6 saat önce

Yemen hükümet güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde çıkan çatışmalarda aralarında sözde komutanlarının da olduğu bir grup Husi militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen'in batısındaki çatışmada Husilerden sözde komutan ve bir grup militan öldü, System.String[]

Yemen hükümet güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde çıkan çatışmalarda aralarında sözde komutanlarının da olduğu bir grup Husi militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Orduya bağlı Amalika (Devler) Güçleri'nden yapılan açıklamaya göre, Husiler, Hudeyde'nin doğusundaki hükümete bağlı ortak güçlerin bulunduğu mevziye saldırı düzenledi.

Ortak güçlerin saldırıya karşılık vermesinin ardından aralarında sözde komutan Ebu Aziz el-Hamişi'nin de bulunduğu bir grup militan öldü.

İran destekli Husilerin, Hudeyde'de kurtarılan bölgelere çeşitli silahlar ve makineli tüfeklerle saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, Husilerin son saldırılarıyla Stockholm Anlaşması'na yönelik ihlallerini yoğunlaştırdığı vurgulandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki krize çözüm kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler, 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti. Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

Hükümet, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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