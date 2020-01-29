Yemen'in Cevf ilinde 19 Husi militanı öldürüldü - Son Dakika

Yemen'in kuzeyindeki Cevf ilinde ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmada 19 Husi militanı öldü.

Yemen hükümetine ait "26sepnews" haber sitesine göre, orduya bağlı birlikler Cevf ilinin batısındaki El-Giyl ilçesine bakan Sakiyye Dağı'nda Husilere karşı operasyon düzenledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarının da destek verdiği operasyon sırasında çıkan çatışmada 19 Husi militanı öldürüldü.

Husilerden olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.