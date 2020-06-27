Yemen'in Ebyen kentinde ateşkes sağlandı - Son Dakika

Yemen'de hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Ebyen kentinde ateşkese vardığı ancak ülkenin doğusundaki Hadramevt'te gerginliğin tekrar tırmandığı bildirildi.

Arabulucu heyetin üyesi Muhammed Abdullah Mirkaşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çarşamba günü Ebyen'e kapsamlı ateşkes için gözlemciler göndermesinden sonra tarafların anlaşmaya vardığını belirtti.

Hükümet güçleri ve GGK temsilcilerinin Ebyen'de kapsamlı ateşkesin pazar sabahından itibaren yürürlüğe girmesi konusunda anlaştığını söyleyen Mirkaşi, ateşkesin, geçici başkent Aden ile ülkenin güneydeki illeri bağlayan uluslararası yolun sabah 06: 00 ile akşam 18: 00 arasında trafiğe açılmasını da kapsadığını ifade etti.

Öte yandan, GGK Başkan Yardımcısı Salim Ahmed bin Değğar, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen hükümetinin verdiği sözlere riayet etmemesi ve ciddiyetsizliği sebebiyle Hadramevt kentinde üç gün aranın ardından gerginliğin tekrar tırmandığını söyledi.

Değğar açıklamasında, Hadramevt'te GGK'yı destekleyenlere, özerk yönetimin uygulanması talebiyle gerginliği tırmandırma hazırlıklarının başlaması çağrısında bulundu.

GGK salı günü, Riyad Anlaşması'nı imzalayan taraflara bir araya gelme ve anlaşmayı uygulama fırsatı tanımak için Hadramevt ve güney illerinin tamamında her türlü tırmanışın durdurulması yönünde bir bildiri yayımlamıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Yemen'in güneyinde yer alan 8 ilden Hadramevt, Şebva, Mehra, Ebyen ve Sokotra'daki yetkililer, yaptıkları açıklamalarda GGK'nin 26 Nisan'da ülkenin güneyinde olağanüstü hal ve sözde özerklik ilan etmesini reddederek, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye ve meşruiyete bağlılıklarını bildirmişti.