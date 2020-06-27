Yemen'in Ebyen kentinde ateşkes sağlandı - Son Dakika

Yemen'in Ebyen kentinde ateşkes sağlandı

Yemen'de hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Ebyen kentinde ateşkese vardığı ancak ülkenin doğusundaki Hadramevt'te gerginliğin tekrar tırmandığı bildirildi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Ebyen kentinde ateşkese vardığı ancak ülkenin doğusundaki Hadramevt'te gerginliğin tekrar tırmandığı bildirildi.

YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan

Arabulucu heyetin üyesi Muhammed Abdullah Mirkaşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çarşamba günü Ebyen'e kapsamlı ateşkes için gözlemciler göndermesinden sonra tarafların anlaşmaya vardığını belirtti.

Hükümet güçleri ve GGK temsilcilerinin Ebyen'de kapsamlı ateşkesin pazar sabahından itibaren yürürlüğe girmesi konusunda anlaştığını söyleyen Mirkaşi, ateşkesin, geçici başkent Aden ile ülkenin güneydeki illeri bağlayan uluslararası yolun sabah 06: 00 ile akşam 18: 00 arasında trafiğe açılmasını da kapsadığını ifade etti.

Öte yandan, GGK Başkan Yardımcısı Salim Ahmed bin Değğar, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen hükümetinin verdiği sözlere riayet etmemesi ve ciddiyetsizliği sebebiyle Hadramevt kentinde üç gün aranın ardından gerginliğin tekrar tırmandığını söyledi.

Değğar açıklamasında, Hadramevt'te GGK'yı destekleyenlere, özerk yönetimin uygulanması talebiyle gerginliği tırmandırma hazırlıklarının başlaması çağrısında bulundu.

GGK salı günü, Riyad Anlaşması'nı imzalayan taraflara bir araya gelme ve anlaşmayı uygulama fırsatı tanımak için Hadramevt ve güney illerinin tamamında her türlü tırmanışın durdurulması yönünde bir bildiri yayımlamıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Yemen'in güneyinde yer alan 8 ilden Hadramevt, Şebva, Mehra, Ebyen ve Sokotra'daki yetkililer, yaptıkları açıklamalarda GGK'nin 26 Nisan'da ülkenin güneyinde olağanüstü hal ve sözde özerklik ilan etmesini reddederek, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye ve meşruiyete bağlılıklarını bildirmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Hükümet, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'in Ebyen kentinde ateşkes sağlandı - Son Dakika

Son Dakika

21:40 YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı 21:32 Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı 21:17 Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 20:10 Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:30 Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
21:39
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
21:31
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
21:17
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
21:04
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
20:51
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
20:38
Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
20:09
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
19:41
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
19:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 21:51:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'in Ebyen kentinde ateşkes sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]