Yemen'in Ebyen kentinde İsrail-BAE anlaşması protesto edildi - Son Dakika

Yemen'in Ebyen ilinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasına tepki amacıyla gösteri düzenlendi.

Ebyen'in merkezi Zencibar kentinde Filistinlilere destek için BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması protesto edildi.

Gösteride, Filistin bayraklarının yanı sıra Mescid-i Aksa fotoğrafları taşıyan Yemenliler, Filistin'e destek, BAE-İsrail normalleşmesine tepki sloganları attı.

Göstericiler, Yemen halkından evlerinden çıkarak Filistin topraklarını ve Mescid-i Aksa'yı gaspeden İsrail'le hangi Arap devleti olursa olsun normalleşmeyi reddettiklerini ifade etmeye çağırdı.

İsrail'le normalleşmeyi dine ve İslam itikadına ihanet olarak nitelendiren göstericiler, İslam ve Arap halklarından normalleşmenin karşısında durmalarını talep etti.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından destelenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid tarafından alınmış "cesur bir karar" olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.