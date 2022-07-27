Yemen'de mayın patlaması sonucu iki çocuk öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'de mayın patlaması sonucu iki çocuk öldü

27.07.2022 13:21
Yemen'de mayın patlaması sonucu iki çocuk öldü

Yemen'in El-Beyda vilayetinde mayın patlaması sonucu 2 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yemen'in El-Beyda vilayetinde mayın patlaması sonucu 2 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşu Mayın Gözlemevinden yapılan açıklamada, Beyda'ya bağlı Ez-Zahir ilçesinin kırsal kesiminde mayın patlaması olduğu ifade edildi.

Patlama sonucu bölgede çobanlık yapan Arif Muhammed el-Humeykani ve Salih Ali el-Humeykani isimli 2 çocuğun hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, mayının döşenmesiyle ilgili herhangi bir tarafa suçlama atfedilmedi.

Birleşmiş Milletlerden 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Yemen'deki mayınların ülkenin birçok bölgesinde büyük tehdit oluşturduğu belirtilmişti.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husi milisler iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması Biden ile Şi'nin yarın telefon görüşmesi yapması bekleniyor Biden ile Şi'nin yarın telefon görüşmesi yapması bekleniyor
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, El Beyda, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de mayın patlaması sonucu iki çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:37 Ankapark'ın geleceği için yapılan ankette 4 öneri ön plana çıktı
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:08 Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 13:25:58. #1.12#
SON DAKİKA: Yemen'de mayın patlaması sonucu iki çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement