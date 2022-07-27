Yemen'in kuzeyinde yer alan El Cavf şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Yetkililer sel nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sel nedeniyle 288 ailenin yerinden edildiği bildirilirken şehirde, 126 evin tamamen yıkıldığı, 154 evin ise hasar aldığı belirtildi. Yetkililer sel nedeniyle evleri zarar gören halkın barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaların başlatıldığını ve bölgeye insani yardımların gönderildiğini duyurdu.

Kaynak: İHA

Yemen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yemen'de sel felaketi: 5 ölü - Son Dakika

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