Yemen'de sel felaketi: 5 ölü - Son Dakika
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Yemen'de sel felaketi: 5 ölü

27.07.2022 14:40
Yemen'de sel felaketi: 5 ölü

Yemen'in El Cavf şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in El Cavf şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in kuzeyinde yer alan El Cavf şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Yetkililer sel nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sel nedeniyle 288 ailenin yerinden edildiği bildirilirken şehirde, 126 evin tamamen yıkıldığı, 154 evin ise hasar aldığı belirtildi. Yetkililer sel nedeniyle evleri zarar gören halkın barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaların başlatıldığını ve bölgeye insani yardımların gönderildiğini duyurdu.

Ayrıca meydana gelen selde birçok aracın sürüklendiğini ifade edildi. - SANA

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Kaynak: İHA

Yemen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yemen'de sel felaketi: 5 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Yemen'de sel felaketi: 5 ölü - Son Dakika
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