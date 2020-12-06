Yemen'in geçici başkenti Aden'de durdurulan bankacılık işlemleri kısmen başladı - Son Dakika

Yemen'in geçici başkenti Aden'de yerel para biriminin değer kaybetmesine tepki olarak durdurulan bankacılık işlemlerinin kısmen başladığı duyuruldu.

Aden'deki Döviz Büroları Derneğinden yapılan açıklamada, Yemen riyalinde yaşanan değer kaybını protesto etmek için kentte üç gün önce durdurulan bankacılık faaliyetlerinin bugünden itibaren kısmi olarak yeniden başladığı belirtildi.

Açıklamada, kısmi faaliyet kararının, insani ihtiyaçlar için banka havalesine duyulan gerekliliğin göz önüne alınması ve Merkez Bankasının yerel para birimindeki düşüşün düzeltilmesine ilişkin güvence vermesinin ardından alındığı kaydedildi.

Dernek ayrıca kentteki tüm döviz kuruluşlarına ve şirketlere, 08.00-14.00 saatlerinde havale işlemlerini yeniden başlatma ancak her türlü döviz alım satım işlemlerindeki yasağı ise sürdürme çağrısında bulundu.

Yemen riyalindeki tarihi düşüş sonrası bankacılık faaliyetleri durduruldu

Aden'deki Döviz Büroları Derneği, 3 Aralık Perşembe günü yayımladığı bildiriyle, kentteki tüm döviz büroları ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlara işletmelerini kapatmaları çağrısında bulunmuştu.

Açıklamada, bu kararın, yerel para biriminde yaşanan ciddi değer kaybı ve kamu yararı gözetilerek alındığı belirtilmişti.

Dernek aynı gün Taiz'deki tüm döviz bürolarının da kapatılması çağrısında bulunmuştu.

Yemen riyali, geçen hafta ABD doları karşısında tarihinin en düşük seviyesini kaydederek, 1 ABD doları 880 Yemen riyali seviyesinde işlem görmüştü.

Yemen'deki BM Dünya Gıda Programı, 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ülkede iç savaşın başlamasından bu yana Yemen riyalinin yüzde 250 değer kaybettiğini bildirmişti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.