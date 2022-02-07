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Yemen'in geçici başkenti Aden'de yakıt krizi yaşanıyor - Son Dakika

Yemen'in geçici başkenti Aden'de yakıt krizi yaşanıyor

07.02.2022 23:53
Yemen'in geçici başkenti Aden'de yakıt krizi yaşanıyor

Yemen'in geçici başkenti Aden'de iki haftadan uzun süredir yakıt krizinin yaşandığı belirtildi.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de iki haftadan uzun süredir yakıt krizinin yaşandığı belirtildi.

Yemen Ulusal Petrol Şirketinin, akaryakıt tedariki yapmaması nedeniyle kentteki yakıt istasyonları kapatıldı.

AA muhabirine konuşan kent sakinleri, 20 litrelik benzin bidonunun kara borsada 40 bin riyale (yaklaşık 40 dolar) satıldığını söyledi.

Kentte ayrıca, kış mevsiminin zorlu geçtiği benzin ve mazot bulunamaması nedeniyle elektrik kesintileri de yaşandığı kaydedildi.

Yakıt krizi nedeniyle ulaşım araçlarının ücretlerinin de arttığı aktarıldı.

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Benzin, Petrol, dolar, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'in geçici başkenti Aden'de yakıt krizi yaşanıyor - Son Dakika


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