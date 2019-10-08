Son Dakika Haberleri: "Yemen'in Geleceğinde Bölgesel Aktörlerin Rolü" paneli
Son Dakika Güncel 'Yemen'in Geleceğinde Bölgesel Aktörlerin Rolü' paneli

"Yemen'in Geleceğinde Bölgesel Aktörlerin Rolü" paneli

50 dakika önce

Yeni Yemen Medya Merkezi Başkanı Salih el-Gabri, "İran destekli Husiler ve BAE destekli koalisyon arasında sıkışmış durumdayız. Yemen'in şu an bir başkent yok ve bölünebilme ihtimali artıyor.

Yeni Yemen Medya Merkezi Başkanı Salih el-Gabri, "İran destekli Husiler ve BAE destekli koalisyon arasında sıkışmış durumdayız. Yemen'in şu an bir başkent yok ve bölünebilme ihtimali artıyor." dedi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ile Yeni Yemen Medya Merkezi iş birliğiyle, "Yemen'in Geleceğinde Bölgesel Aktörlerin Rolü" paneli düzenlendi.

ORSAM konferans salonunda düzenlenen panele Gabri, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Selim Öztürk ve gazeteci Jonathan Fenton-Harvey konuşmacı olarak katıldı.

Başkentsiz Yemen

Gabri, yasal bir otoriteye karşı yapılan darbe sonucu Yemen'de bugünkü duruma gelindiğini ve insani krizin sürdüğünü belirtti.

Yemen halkının iki şeytanın arasında yaşadığını söyleyen Gabri, "Yemen halkı İran destekli Husiler ve Emirlik destekli koalisyon arasında hayatını sürdürüyor." dedi.

Gabri, başkenti olmayan bir ülkenin bölünme ihtimalinin arttığını kaydederek, "Biz iki şeytan arasında yaşıyoruz. İran destekli Husiler ve BAE destekli koalisyon arasında sıkışmış durumdayız. Yemen'in şu an bir başkent yok ve bölünebilme ihtimali artıyor." diye konuştu.

Asker yerine diplomasi

Gazeteci Fenton-Harvey ise BAE, Suudi Arabistan ve İran'ın Yemen'deki provokatif çabalarının ülkeyi istikrarsızlaştırdığını söyledi.

Çözüm için askeri yöntemleri terk edecek projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Fenton-Harvey, "Yemen'in geleceğinde uluslararası arenada hükümetler nezdinde çok taraflı çözüm çabaları artırılmalı. Askeri yollar, durumu gittikçe kötüleştiriyor bunun yerine diplomatik yollar tercih edilmeli." ifadelerini kullandı.

Fenton-Harvey, batılı güçlerin Riyad'a askeri desteğini çekmesinin çözüme katkı sağlayacağını kaydetti.

Kolonyalizm

Öztürk de, Arap Baharı'nın Yemen'i 2011'de vurduğunu ve bu tarihten bu yana ülkeyi savaş alanına döndüğünü kaydederek, Suudi Arabistan, İran ve BAE'nin Yemen üzerinde etkin güç olmaya çalıştığını söyledi.

Farklı güç odaklarının mücadelesinin savaş sahasına çevirdiği Yemen'in gittikçe daha da karmaşık hale geldiğini söyleyen Öztürk, "Batı kolonyalizmi, bugün Körfez ülkelerince gerçekleştiriliyor. Körfez güçleri kendi uydu devletlerini oluşturmaya çalışıyorlar." dedi.

Yemen, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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