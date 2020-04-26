Yemen'in güneyindeki 5 il, Güney Geçiş Konseyinin özerklik ilanını reddetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'in güneyindeki 5 il, Güney Geçiş Konseyinin özerklik ilanını reddetti - Son Dakika

Yemen'in güneyindeki 5 il, Güney Geçiş Konseyinin özerklik ilanını reddetti

6 saat önce

Yemen'in güneyindeki 5 ilin yönetimleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) ülkenin güneyindeki özerklik ilanını kabul etmediklerini duyurdu.

Yemen'in güneyindeki 5 il, Güney Geçiş Konseyinin özerklik ilanını reddetti, System.String[]

Yemen'in güneyindeki 5 ilin yönetimleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) ülkenin güneyindeki özerklik ilanını kabul etmediklerini duyurdu.

Ülkenin güneyinde yer alan 8 ilden Hadramevt, Şebve, Mehra, Ebyen, Sokotra makamları, yaptıkları açıklamalarda, GGK'nin ülkenin güneyindeki olağanüstü hal ve özerklik ilanını reddettiklerini, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye ve meşruiyete bağlılıklarını ifade etti.

Şebve ili Emniyet Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü hal ilan etme yetkisinin sadece Cumhurbaşkanına ait olduğu, milislerin devlet ve kurumların yerini alamayacağı vurgulandı.

Ülkenin güneyindeki en büyük il Hadramevt Yerel Yönetimi ise GGK'nin açıklamasını, "meşruiyetin ve Riyad Anlaşmasının ihlali" şeklinde değerlendirdi.

Mehra ili Yerel Yönetimi de ülkedeki krizi derinleştirme adımı olarak nitelendirdiği bu çıkışı kabul etmediğini duyurdu.

Ebyen ve Sokotra yerel yönetimleri de Cumhurbaşkanı Hadi'ye ve meşru sisteme bağlı kalınması çağrısında bulundu.

GGK, güneydeki beş ilin tutumuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'de GGK dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde özerklik ilan ettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, dün geceden itibaren güneydeki askeri ve güvenlik kuvvetlerine, olağanüstü hal ve özerklik ilanı talimatı verildiği bildirilmişti.

Yemen hükümeti ise GGK'nin ülkenin güneyindeki özerklik ilanını reddederek, bunu, geçen ağustosta başlayan silahlı isyanın devamı olarak nitelendirmişti.

Riyad Anlaşması

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı. Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulamaya konmamıştı.

Yemen hükümetiyle GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeniden bir anlaşma imzalanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:34 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım "Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı         
17:59
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor         
17:52
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak         
17:31
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti         
17:30
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor         
17:28
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz         
17:21
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor         
17:11
Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti         
17:05
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak         
16:49
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz         
16:47
Karantinada duygularınızı besleyecek 10 romantik komedi önerisi Karantinada duygularınızı besleyecek 10 romantik komedi önerisi         
16:46
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek         
16:37
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor         
16:08
Zeki kablumbağa, idrarını yaparak aslana yem olmaktan kurtuldu Zeki kablumbağa, idrarını yaparak aslana yem olmaktan kurtuldu         
16:08
"Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı         
16:07
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım         
15:50
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı         
15:42
Koronavirüsten korunmak için etil alkol ve dezenfektan içtiği iddia edilen şahıs öldü Koronavirüsten korunmak için etil alkol ve dezenfektan içtiği iddia edilen şahıs öldü         
15:40
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı         
15:30
Acun Ilıcalı, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı: İyi huylu bir kitleydi, aldırdım Acun Ilıcalı, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı: İyi huylu bir kitleydi, aldırdım         
14:59
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü         
13:59
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi         
13:59
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde         
13:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti         
13:32
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?         
13:26
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi         
13:26
Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız         
13:19
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir         
13:06
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir         
12:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2020 18:29:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'in güneyindeki 5 il, Güney Geçiş Konseyinin özerklik ilanını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]