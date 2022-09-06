Yemen'de El-Kaide saldırısında 15 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'de El-Kaide saldırısında 15 kişi öldü

06.09.2022 15:12
Yemen'de El-Kaide saldırısında 15 kişi öldü

Yemen'in güneyindeki Ebyen'de terör örgütü El-Kaide'nin düzenlediği saldırıda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Hizam Emni güçlerinden bir komutanın da aralarında olduğu 15 kişinin öldüğü belirtildi.

Yemen'in güneyindeki Ebyen'de terör örgütü El-Kaide'nin düzenlediği saldırıda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Hizam Emni güçlerinden bir komutanın da aralarında olduğu 15 kişinin öldüğü belirtildi.

Hizam Emni güçlerinin Twitter hesabından art arda yaptığı açıklamalarda, El Kaide unsurlarının Ebyen'in Ahvar ilçesinde Hizam Emni'ye ait güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlediği ifade edildi.

Hizam Emni güçlerinin saldırıya karşılık verdiği kaydedilen açıklamada, çıkan çatışmada Hizam Emni güçlerinden Terörle Mücadele 1. Tugayındaki 1. Tabur Komutanı Yasir Şai ile beraberindeki birkaç kişinin öldüğü, güvenlik noktasındaki çok sayıdaki personelin yaralandığı aktarıldı.

Komutan dışında ölen ve yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada ayrıca El Kaide örgütünden de 6 militanın öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Hizam Emni güçlerinin, çevredeki dağlık bölgelere kaçan terör unsurlarından bazılarını yakaladığı belirtildi.

Ahvar Hastanesi Genel Müdürü Ahmed el-Medahdah ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, komutanın da aralarında olduğu Hizam Emni güçlerinden ölenlerin sayısının 15'e yükseldiğini söyledi.

Medahdah, El Kaide örgütünden de 7 teröristin öldüğünü belirtti.

Ebyen ilinde askeri karargahlar ve güvenlik noktaları sık sık saldırılara maruz kalıyor. Söz konusu saldırılardan genellikle Ebyen'in merkezi Zencibar'ın doğusunda yer alan Ahvar ve El-Mahfed ilçelerine yakın dağlık bölgelerde faaliyet gösterdiği belirtilen El Kaide örgütü sorumlu tutuluyor.

YORUMLAR
500
Yemen Genelkurmay Başkanı ile Arap Koalisyonu Komutanı ülkedeki askeri operasyonların seyrini görüştü Yemen Genelkurmay Başkanı ile Arap Koalisyonu Komutanı ülkedeki askeri operasyonların seyrini görüştü Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, AB heyetiyle ülkesindeki gelişmeleri görüştü Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, AB heyetiyle ülkesindeki gelişmeleri görüştü
Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de El-Kaide saldırısında 15 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:31 Akşener'in "Aynı masada olmayız" sözlerine HDP'den yanıt! "Ve 'Biz demokratik, özgür, huzurlu bir ülke istiyoruz' öyle mi?"
15:23 11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı hakkında görüştüğünü yalanladı
15:16 İngiltere'de "Kazanmak için döndür" adlı yarışma programında verilen ödül: 4 aylık elektrik faturalarınızı ödüyoruz
15:11 EGM, CHP'li Murat Bakan'ın polislerin maaş promosyonuyla ilgili iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunacak
15:04 Caddede yaşlı adamın tacizine uğrayan kadın: Sapık git şuradan, sen benim neyimsin de beni takip ediyorsun!
14:59 Prof. Dr. Celal Şengör ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'nda
14:56 Avukatlar CMK ücretleri artırılmazsa iş yavaşlatacak! İstekleri karşılanmadığı takdirde çalışmayı süresiz durduracaklar
14:51 Sinop'ta 4. kattan atlayan genç bir ay sonra hayatını kaybetti
14:35 Cristiano Ronaldo, 19 yılın ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda mücadele edemeyecek
14:13 Canlı yayında korkutan anlar! ABD'li spiker felç geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 15:49:27. #1.11#
SON DAKİKA: Yemen'de El-Kaide saldırısında 15 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement