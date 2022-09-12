Yemen'de, Güney Geçiş Konseyi'nin 3 askeri öldürüldü - Son Dakika
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Yemen'de, Güney Geçiş Konseyi'nin 3 askeri öldürüldü

12.09.2022 20:14
Yemen'de, Güney Geçiş Konseyi'nin 3 askeri öldürüldü

Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde bir patlayıcının infilak etmesi sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nden (GGK) 3 askerin öldüğü, 6'sının yaralandığı belirtildi.

Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde bir patlayıcının infilak etmesi sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nden (GGK) 3 askerin öldüğü, 6'sının yaralandığı belirtildi.

Askeri bir kaynaktan alınan bilgiye göre, GGK'nın, Ebyen'de El-Kaide'ye karşı başlattığı operasyon sırasında kentin doğusundaki Mudiye ilçesinde bir bomba infilak etti.

Olayda GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerinden 3'ü hayatını kaybetti, 6'sı yaralandı. Yaralılar, Mudiye yakınlarındaki Levder ilçesindeki Mahnef Hastanesine kaldırıldı.

GGK, 22 Ağustos'ta Ebyen'deki terör örgütleriyle mücadele amacıyla "Doğu Okları Operasyonu" başlattığını duyurmuş, 23 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Ebyen kentinin yüzde 90'ında kontrolü sağladığını açıklamıştı.

Ebyen'de 6 Eylül'de terör örgütü El Kaide'nin düzenlediği saldırıda, GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerinden 21 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de, Güney Geçiş Konseyi'nin 3 askeri öldürüldü - Son Dakika

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