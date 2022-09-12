Askeri bir kaynaktan alınan bilgiye göre, GGK'nın, Ebyen'de El-Kaide'ye karşı başlattığı operasyon sırasında kentin doğusundaki Mudiye ilçesinde bir bomba infilak etti.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yemen'de, Güney Geçiş Konseyi'nin 3 askeri öldürüldü - Son Dakika

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