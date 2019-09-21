Yemen'in Hadramevt ilinde ham petrol sevkiyatı durduruldu

Yemen'in doğusunda yer alan, petrol ve diğer yer altı kaynakları açısından zengin Hadramevt ilinde, hükümete tepki olarak petrol sevkiyatı durduruldu.

Hadramevt Valisi ve 2. Askeri Bölge Komutanı Ferac Salimeyn el-Bahseni, il yürütme kurulu toplantısındaki konuşmasında, ham petrol yüklemek için 17 Eylül'de limana yaklaşan bir tankerin durdurulduğunu ve hükümetle anlaşana kadar bu kararın geçerli olacağını söyledi.

Petrol sevkiyatının, hükümetin Hadramevt'in taleplerini gözardı etmesi nedeniyle durdurulduğunu kaydeden Bahseni, hükümetten taleplerinin, "2. Askeri Bölge personelinin 4 aydır verilmeyen maaşlarının ödenmesi, Hadramevt'e ham petrolden payına düşen ödemenin yapılması, özellikle elektrik santrali için olmak üzere petrol ürünlerinin faturasının ödenmesi" olduğunu dile getirdi.

Bahseni, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve Başbakan Muin Abdulmelik'in, taleplerinin yerine getirilmesi doğrultusunda talimatları olduğunu ancak bunun Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası tarafından engellediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Hadi'nin birkaç gün önce yaptığı görev değişikliklerine işaret eden Bahseni, Cumhurbaşkanının Maliye Bakanlığına Salim Salih bin Berik'i ve Merkez Bankası Başkanlığına Ahmed Ubeyd el-Fadli atamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yemen hükümetinden, Hadramevt'ten petrol sevkiyatının durdurulmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ülkenin petrol ve yer altı kaynakları bakımından en önemli illeri arasındaki Hadramevt'te bulunan petrol sahalarında, Yemen Milli Petrol Şirketi "PetroMasila"nın yanı sıra birçok şirket faaliyet gösteriyor.