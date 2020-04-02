Yemen'in Hadramevt ilinde koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

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Yemen'in Hadramevt ilinde koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
6 saat önce
Yemen'de henüz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmemesine rağmen Hadramevt ilinde tedbir amaçlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yemen'de henüz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmemesine rağmen Hadramevt ilinde tedbir amaçlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hadramevt ilinde 16.00 ile 04.00 saatleri arasında sokağa çıkmaya yasak getirildi.
Koronavirüse karşı tedbir amaçlı uygulanan yasak için belirlenen saatlerde il genelinde sadece "sağlık ekipleri ve koronayla mücadele komitesine bağlı birimlerin" dışarıda olacağı kaydedildi.
Yemen'de şu ana kadar koronavirüs tespit edilmedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:54 Kaynak: AA
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