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Yemen'in Hadramevt kentinde gösterilerin ardından kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Yemen'in Hadramevt kentinde gösterilerin ardından kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

16.09.2021 23:46
Yemen'in Hadramevt kentinde gösterilerin ardından kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Yemen'in Hadramevt kentinde hayat pahalılığını protesto için düzenlenen gösterilerin ardından kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Yemen'in Hadramevt kentinde hayat pahalılığını protesto için düzenlenen gösterilerin ardından kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Hadramevt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Ferac Salmin el-Bahseni'nin kararıyla saat 20.00-06.00 arasında kentte sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, yeni bir duyuruya kadar devam edeceği kaydedilen sokağa çıkma yasağının gerekçesine ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

"Meşru barışçıl protestoları istismar eden müdahaleci unsurlar tarafından kentte çıkarılan kargaşa, kaos ve kamu düzeninin bozulması göz önünde bulunduruldu."

Öte yandan Hadramevt Milli Eğitim Müdürlüğü de gelecek pazar gününden itibaren bir hafta süreyle okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yemen'in Hadramevt ve Aden kentlerinde, hayat pahalılığını protesto için düzenlenen gösterilerde dün, polisin müdahalesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Yemen'in birçok kentinde, pazartesi gününden bu yana yaşam koşullarının ağırlaşmasından dolayı yoğun gösteriler düzenleniyor. Güvenlik güçlerinin, kargaşanın, yolların kesilmesinin, kamu ve özel kurumlara saldırıların önlenmesi için konuşlandırıldığı belirtiliyor.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Sokağa Çıkma Yasağı, Protesto, Yemen, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'in Hadramevt kentinde gösterilerin ardından kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'in Hadramevt kentinde gösterilerin ardından kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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