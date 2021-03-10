Yemen'in Hadramevt kentindeki üniversite öğrencileri hayat pahalılığını protesto etti - Son Dakika

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetine bağlı Mukalla kentinde üniversite öğrencileri, hayat pahalılığı ve yakıt fiyatlarındaki zammı protesto etmek için gösteri düzenledi.

Hadramevt Üniversitesi Genel Öğrenci Birliği tarafından yerel yönetim merkezi önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce öğrenci katıldı. Öğrenciler, yaşam pahalılığını, hükümetin petrol türevlerine yüzde 30 zam kararını ve yerel para biriminin değer kaybetmesini protesto etti.

Göstericiler, "Öğrencilere merhamet", "Yüksek fiyatlar öğrencinin eğitimine devam etmesini engelliyor", "Öğrenci hakları nerede", "Babamın maaşı 40 bin riyal (44 dolar) ve ulaşımım 25 bin riyal" ibarelerinin bulunduğu dövizler taşıdı.

Hadramevt Üniversitesi Genel Öğrenci Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, hükümetten "petrol türevlerine zam kararından vazgeçmesi ve zammın yeniden değerlendirilmesi, Yemen para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesini durdurmak için önlemler alması" istendi.

Ayrıca hükümete öğrencilerin yurtlarına destek vermek, gıda malzemelerinin fiyatlarını ve konut kiralarını denetleme, üniversite harçlarını düşürme çağrısında bulunulan açıklamada, adil ve meşru talepler karşılanana kadar barışçıl eylemlere devam edecekleri aktarıldı.

Yemen hükümeti 4 Mart'ta kontrolündeki kentlerde petrol türevlerine (benzin-mazot) yüzde 30'a varan zamlar yapma kararı almıştı. Ülkede petrol ürünlerinin litre fiyatı 500 riyal (0,55 dolar) olarak belirlenmişti.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'in girişimlerine rağmen Yemen riyali döviz karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Ülkede bir ABD doları yaklaşık 900 riyalden işlem görüyor.