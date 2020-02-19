Yemen'in Hudeyde ilinde ateşkesi aktifleştirmek için anlaşmaya varıldı - Son Dakika
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Yemen'in Hudeyde ilinde ateşkesi aktifleştirmek için anlaşmaya varıldı

7 saat önce

Yemen ordusu, El-Hudeyde ilindeki ateşkesi aktifleştirmek için Husilerle bazı konularda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Yemen'in Hudeyde ilinde ateşkesi aktifleştirmek için anlaşmaya varıldı, System.String[]

Yemen ordusu, El-Hudeyde ilindeki ateşkesi aktifleştirmek için Husilerle bazı konularda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Orduya bağlı Amalika Güçleri'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu (UNMHA) Başkan Yardımcısı Daniela Kroslak'ın dün ateşkes mekanizmalarını müzakere etmek için Hudeyde'deki irtibat noktalarından birini ziyaret ettiği belirtildi.

Kroslak'ın ziyareti sırasında Yemen ordusu ve Husilerin yetkilileriyle görüştüğü kaydedilen açıklamada, görüşme sırasında taraflar arasında ateşkesin aktifleştirilmesi için bazı konularda anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Açıklamada, anlaşmaya varılan konular şöyle sıralandı:

"Hudeyde'deki tüm cephelerde ve ilçelerde ateşkese uyulacak. Ateşkesi izleme noktalarına yönelik saldırılar durdurulacak. Taraflardan herhangi birinin roketle veya top atışıyla saldırı düzenlemesi anlaşmayı ihlal sayılacak ve askeri tırmandırma işareti olarak değerlendirilecek. Hudeyde semalarında sivil ve askeri her türlü uçuşlar engellenecek. UNMHA'ya, 5 izleme noktasında hızlıca gözlemciler konuşlandırma çağrısı yapılacak."

Husilerden, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

BM, Yemen hükümeti ile Husiler arasında ateşkesin uygulanması için Hudeyde'de Ekim 2019'da 5 izleme noktası kurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki krize çözüm kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler, 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti. Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:34 Kaynak: AA
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