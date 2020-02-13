Yemen'in Hudeyde ilindeki çatışmalarda onlarca Husi militan öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'in Hudeyde ilindeki çatışmalarda onlarca Husi militan öldü - Son Dakika

Yemen'in Hudeyde ilindeki çatışmalarda onlarca Husi militan öldü

6 saat önce

Yemen'deki hükümet güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde çıkan çatışmalarda Husi militanlardan onlarca ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.

Yemen'in Hudeyde ilindeki çatışmalarda onlarca Husi militan öldü, System.String[]

Yemen'deki hükümet güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde çıkan çatışmalarda Husi militanlardan onlarca ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.

Orduya bağlı Amalika (Devler) Güçleri'nden yapılan açıklamada, Husilerin, Hudeyde'nin güneyindeki Ed-Dureyhimi kentinde hükümete bağlı ortak güçlerin bulunduğu mevziye saldırı düzenlediği belirtildi.

Ortak güçlerin saldırıya karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, Husi militanlardan onlarca ölü ve yaralı olduğu açıklandı.

Açıklamada ayrıca söz konusu çatışmada Husilere ait mühimmatların da imha edildiği kaydedildi.

Husilerin sözde 6 komutanı öldürüldü

Öte yandan Husiler, Yemen'deki birçok cephede hükümet güçleriyle girdikleri çatışmalarda 6 komutanlarının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansı, öldürülen Husi komutanlar için başkent Sana'da cenaze törenleri düzenlendiğini aktardı.

Haberde, söz konusu kişilerin nerede ve nasıl öldürüldüklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yemen hükümetinden dün yapılan açıklamada, Hudeyde'de çıkan çatışmalarda aralarında sözde komutanlarının da olduğu bir grup Husi militanın öldürüldüğü belirtilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki krize çözüm kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler, 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti. Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı
Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Mobilyacıya iş yerinde kurşun yağdırdı Son dakika: Hulusi Akar: İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz

Son Dakika Haberleri
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 17:35:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'in Hudeyde ilindeki çatışmalarda onlarca Husi militan öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]