Yemen'in Hudeyde ilindeki çatışmalarda onlarca Husi militan öldü - Son Dakika

Yemen'deki hükümet güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde çıkan çatışmalarda Husi militanlardan onlarca ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.

Orduya bağlı Amalika (Devler) Güçleri'nden yapılan açıklamada, Husilerin, Hudeyde'nin güneyindeki Ed-Dureyhimi kentinde hükümete bağlı ortak güçlerin bulunduğu mevziye saldırı düzenlediği belirtildi.

Ortak güçlerin saldırıya karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, Husi militanlardan onlarca ölü ve yaralı olduğu açıklandı.

Açıklamada ayrıca söz konusu çatışmada Husilere ait mühimmatların da imha edildiği kaydedildi.

Husilerin sözde 6 komutanı öldürüldü

Öte yandan Husiler, Yemen'deki birçok cephede hükümet güçleriyle girdikleri çatışmalarda 6 komutanlarının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansı, öldürülen Husi komutanlar için başkent Sana'da cenaze törenleri düzenlendiğini aktardı.

Haberde, söz konusu kişilerin nerede ve nasıl öldürüldüklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yemen hükümetinden dün yapılan açıklamada, Hudeyde'de çıkan çatışmalarda aralarında sözde komutanlarının da olduğu bir grup Husi militanın öldürüldüğü belirtilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki krize çözüm kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler, 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti. Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.