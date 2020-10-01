Yemen'in Hudeyde kentinde 3 Husi militan öldü - Son Dakika

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde mevzilerine saldırı düzenleyen Husi milislerinden 3'ünün öldüğünü belirtti.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri'nden yapılan açıklamaya göre, hükümet güçleri, Husi milislerin Hudeyde'nin güneyindeki Et-Tahita ilçesinde dağlık bölgedede yer alan mevzilere düzenlediği saldırıları püskürttü. Hükümet güçleriyle girdikleri çatışmalarda bir saha komutanının da aralarında bulunduğu 3 Husi milis öldürüldü.

Husiler henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.