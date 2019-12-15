Yemen'in Hudeyde kentinde 9 Husi öldürüldü - Son Dakika
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Yemen'in Hudeyde kentinde 9 Husi öldürüldü

6 saat önce

Husilerin Hudeyde kentinin güneyindeki Yemen hükümet güçlerine karşı düzenlediği bir saldırı sonucu, 9 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yemen'in Hudeyde kentinde 9 Husi öldürüldü, System.String[]

Husilerin Hudeyde kentinin güneyindeki Yemen hükümet güçlerine karşı düzenlediği bir saldırı sonucu, 9 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Batı Sahili Ortak Kuvvetler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Dubeyş AA muhabirine, Husi milislerin Hudeyde'nin güneyindeki Direyhmi bölgesine düzenlediği saldırıda 9 milisin öldürüldüğü 17'sinin yaralandığını söyledi.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin yanı sıra Hudeyde kentinin merkezi ve stratejik limanı ellerinde tutmaya devam ediyor.

Öte yandan hükümet güçleri ise Hudeyde'nin güney ve doğudan giriş çıkış noktalarını kontrol ediyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Hükümet, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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