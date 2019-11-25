Son Dakika Haberleri: Yemen'in Hudeyde kentinde dang humması ve malarya'dan 60 kişi öldü
Son Dakika Güncel Yemen'in Hudeyde kentinde dang humması ve malarya'dan 60 kişi öldü - Son Dakika

Yemen'in Hudeyde kentinde dang humması ve malarya'dan 60 kişi öldü

6 saat önce

Yemen'in Hudeyde kentinde çoğunluğu çocuk, bir ay içinde toplam 60 kişinin dang humması ve malaryadan hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'in Hudeyde kentinde dang humması ve malarya'dan 60 kişi öldü, System.String[]

Yemen'in Hudeyde kentinde çoğunluğu çocuk, bir ay içinde toplam 60 kişinin dang humması ve malaryadan hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'deki sivil toplum örgütlerinden İnsani Basın Kurumu tarafından yayınlanan raporda, Husilerin hakim olduğu Hudeyde kentinin el-Cerahi kasabasında son bir ay içinde 12 yaş altı 46 çocuk, 9 erkek ve 5 kadının dang humması ve malarya nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

İstatistiklerin Cerahi kasabası sağlık merkezinden alındığı, toplam 7 bin kişinin bu iki hastalıkla boğuştuğu aktarıldı.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin yanı sıra sağlık merkezlerinin kapanması gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı
Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti! Önce tartıştığı oğlunu sonra da olaya müdahale eden komiseri vurdu! Külliye'deki iddialara 'Doğrudur' diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine açıklık getirdi: Erdoğan'ın CHP içişlerine karışmasını kastettim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 09:32:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen'in Hudeyde kentinde dang humması ve malarya'dan 60 kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]