Son Dakika Haberleri: Yemen'in Hudeyde kentinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışma
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Yemen'in Hudeyde kentinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışma

1 saat önce

Yemen'deki hükümet güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde Husilerle yaşanan çatışmalarda onlarca silahlı militanın öldüğünü ve çok sayıda militanın da yaralandığını duyurdu.

Yemen'in Hudeyde kentinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışma, System.String[]

Yemen'deki hükümet güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde Husilerle yaşanan çatışmalarda onlarca silahlı militanın öldüğünü ve çok sayıda militanın da yaralandığını duyurdu.

Orduya bağlı Amalika Güçleri Sözcüsü Memun el-Mechemi, AA muhabirine, Husilerin, Hudeyde'nin güneyindeki El-Cebaliye, Ed-Dureyhimi, Hays, Et-Tuheyta bölgelerine yoğun şekilde saldırı düzenlediğini söyledi.

Husilerin, hükümet güçlerinin denetimi altındaki bölgelere top ve ağır silahlarla düzenlediği saldırının püskürtüldüğünü kaydeden Mechemi, hükümet güçlerinin geçen sene sonlarında taraflar arasında varılan Stockholm Anlaşması uyarınca bölgedeki ateşkese bağlı olduğunu vurguladı.

Mechemi, çatışmalarda, Husilerden onlarca militanın öldüğünü ve çok sayıda militanın da yaralandığını ifade etti.

Husilerden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yemenli taraflar son olarak 6-13 Aralık 2018'de, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelmişti. Tarafların burada Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili vardığı anlaşmalar ise henüz hayata geçirilemedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Hükümet, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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