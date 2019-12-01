Son Dakika Haberleri: Yemen'in Hudeyde kentinde Husi güçlerinden 12 milis öldürüldü
Son Dakika Güncel Yemen'in Hudeyde kentinde Husi güçlerinden 12 milis öldürüldü - Son Dakika

Yemen'in Hudeyde kentinde Husi güçlerinden 12 milis öldürüldü

6 saat önce

Yemen'in Hudeyde vilayetinin güneyinde konuşlanan hükümet güçlerine karşı saldırı düzenleyen Husiler'den 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Yemen'in Hudeyde kentinde Husi güçlerinden 12 milis öldürüldü, System.String[]

Yemen'in Hudeyde vilayetinin güneyinde konuşlanan hükümet güçlerine karşı saldırı düzenleyen Husiler'den 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Yemen Ordusu'na bağlı Amalika Güçleri İletişim Merkezi Müdürü Asil Sakladi, yerel basına yaptığı açıklamada, Husilerin Yemen hükümetine bağlı ortak güçlere sert bir saldırı düzenlediğini söyledi.

Ortak güçlerin söz konusu saldırıyı başarıyla püskürttüğünü belirten Sakladi, Hudeyde'deki saldırıyı düzenleyen taraf Husiler'den 12 silahlı milisin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Sakladi, Yemen hükümet saflarındaki kayıplara ilişkin bilgi vermedi.

Hudeyde vilayetinin güney ve doğu kısmından girişleri hükümete bağlı Ortak Güçler kontrol ederken, vilayet merkezi ve stratejik limanı ise Husiler elinde tutuyor.

Yemen'in batı sahilinde konuşlanan Ortak Güçler, Yemen hükümetine bağlı Amalika Güçleri, Cumhuriyet Muhafızları Güçleri ve Tuhame Evlatları adı altında Husiler'e karşı ortak mücadele veren silahlı güçler olarak biliniyor.

Hükümet, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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